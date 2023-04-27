巨人の原辰徳監督（６４）が０―１５で大敗した２７日の阪神戦（甲子園）後、序盤に大量失点を許しバッテリーごと交代となった山崎伊織投手（２４）と大城卓三捕手（３０）について言及した。山崎伊は初回こそ打者３人で終わらせたものの、２回には坂本に先制適時打、木浪に犠飛を許し２失点。その後も修正できず３回には先頭の近本にソロを被弾すると、そこから２本の安打と死球で無死満塁の大ピンチを招いた。なんとか踏ん張