髪を触る岸田首相（写真・時事通信）4月15日、和歌山県の雑賀崎漁港付近で爆破事件に遭遇した岸田文雄首相は、和歌山市で衆院補選の応援演説を終え、トンボ帰りで羽田空港へ。同じく衆院補選がおこなわれている千葉5区に移動し、新浦安駅前、本八幡駅前で応援演説をした。慌ただしい日程を終えて岸田首相が向かった先は、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」だった。爆破事件当日、それも和歌山往復という慌た