チャンネル登録者数11万人超えのYouTuber「横山三等兵」さんが2023年4月9日、キャンプ中に迷惑客に遭遇したことを動画で伝えた。10人前後の集団が大音量で音楽を流して騒いでいたのだという。横山さんは元格闘家で、現在YouTubeでキャンプやアウトドアに関する動画を投稿している。「パリピがバカ騒ぎしてたんですよ」横山さんは9日、「【驚愕】実際に遭遇したパリピ系迷惑集団を晒す野営キャンプ」と題した動画を公開。キャンプ中