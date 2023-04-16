ブライトンはチェルシーに2-1で逆転勝利三笘は先発フル出場イングランド1部ブライトンは現地時間4月15日、プレミアリーグ第31節でチェルシーと対戦し、2-1で勝利した。日本代表MF三笘薫は先発フル出場を果たしたなか、チェルシーの守備陣を相手に切れ味鋭いドリブル突破で存在感を発揮。海外記者は、約810億円の巨額を投資したチェルシーに対し、約4億円でブライトンに加入した三笘が「最も価値のある選手」と断言し、適切な発