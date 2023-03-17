「BCNランキング」2023年3月6日から12日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位SSD-PUTA 1TBSSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）2位SSD-PUTU3C 1TBSSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）3位SSD-PUTU3C 500GBSSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）4位SSD-PUTA 500GBSSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）5位SSD-PGU3C 1TB ブラックSSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）6位SSD-PGU3/NL 1TBSSD
ランキング
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