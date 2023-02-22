「侍ジャパン強化合宿」（２２日、宮崎）ダルビッシュ有投手が２１日の会見で、ドジャースのクレイトン・カーショー投手がＷＢＣを辞退したことについて自らの考えを語った。複数の米メディアによると、カーショーは過去の故障歴を理由に保険に加入することができなかったという。トップ選手がＷＢＣに参加するために必要なことは？との問いにダルビッシュは「アメリカは保険とかあるので何とも言えない」と前置きしつつ「カ
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