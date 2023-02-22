無印良品を展開する良品計画は、春夏向けの機能性インナーをリニューアルし、「さらっと綿」インナーシリーズ合計14アイテムを順次、全国の無印良品とネットストアで発売開始した。暑い夏を快適に過ごすインナーとして、春夏用インナーを糸から再度開発をした。紳士向けは、よりさらっとした肌触りを実現するため、綿が持つ吸放湿性を高めた綿を使用し、汗によるベタつきを軽減。また糸の撚りを工夫し、表面の毛羽を減らすことで接