全国のB‐R サーティワン アイスクリーム（以下、サーティワン）店舗で、2023年2月22日から3月の新作フレーバー「コットンキャンディ パステル」（シングル・レギュラーサイズ 税込390円）が期間限定で発売されます。 パステル色のアイスクリームは綿菓子風味！サーティワンの期間限定フレーバーとして大人気の「コットンキャンディ」が、春らしい軽やかなフレーバーでお目見え！今回販売される「コットンキャンディ パステル」は