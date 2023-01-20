大女優のユン・ジョンヒがアルツハイマー認知症との闘病の末、この世を去った。【注目】ユン・ジョンヒの“後見人”めぐり家族間で争い…多額の財産？1月20日、韓国映画界によると、ユン・ジョンヒがパリで79歳の人生を終えた。先立って家族たちは「ユン・ジョンヒは毎日とても平穏な生活をしている」として療養生活を知らせた。 闘病や家族間の問題で苦しい晩年を送ったが、華やかだった世の中と別れて星になった。輝かしい