ノーマリズムは1月11日、「お気に入りの美容院を家族や友人に紹介したいですか？」がテーマのアンケート結果を発表した。同調査は1月6日〜10日、全国の20代〜50代の男女100名を対象に、インターネットで実施した。お気に入りの美容院を家族や友人に紹介したいですか？お気に入りの美容院を家族や友人に紹介したいか尋ねたところ、61%が「紹介したい」、39%が「紹介したくない」と答えた。紹介したい理由は、「母や友人にも紹介して