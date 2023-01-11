スピード違反は1キロオーバーでもアウト？クルマを運転する際、道路によって法定速度が決められています。では時速1キロでもオーバーしてしまうのは違反となるのでしょうか。法定速度は1キロでもオーバーしたら取り締まりに!? （画像はイメージ）道路の速度制限について、道路交通法第22条第1項で以下のように定められています。【画像】まるで…オービス!? 似すぎて紛らわしい「Nシステム」の機械！ 画像で見る（17枚）「車両