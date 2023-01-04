新潟県糸魚川市で１月２日、用水路で転落したとみられる男性が発見されました。男性はその後、死亡が確認されました。 警察によりますと男性が発見されたのは糸魚川市木浦の用水路です。２日午後３時５０分ごろ、用水路を通りかかった付近の住民から「男性が用水路に落ちている」と消防に通報がありました。 駆け付けた消防と警察が用水路の中から男性を発見しましたが心肺停止の状態でその後、男性は死亡が確認されました。 死