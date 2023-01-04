韓国の音楽界が新型コロナの感染拡大によって再び緊張している。【写真】「奇跡の9頭身」IVEウォニョンの“ヘソ出し”新型コロナのパンデミックで3年間も閉ざされていた空の道が開かれ、「ウィズコロナ」で段階的に日常を取り戻すようになり、K-POP界も止まっていた海外公演やコンサートを続々と再開中だ。しかし中国で新型コロナの感染者が急増し、アメリカではオミクロン株の派生型である「XBB.1.5」が急速に広がるなど、世界各