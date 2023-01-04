元ブラジル代表ＦＷロナウジーニョ氏が五輪出場を目指している。と英紙「デーリー・スター」が伝えている。２００２年日韓Ｗ杯優勝メンバーのロナウジーニョ氏は１９年から国際テックボール連盟（ＦＩＴＥＱ）のアンバサダーを務めている。この「テックボール」は、ハンガリー発祥のスポーツで卓球とサッカーを組み合わせた競技。卓球台に似た特製テーブルの上でサッカーボールを足や頭などで打ち合うという。欧州では人気も