元鷹のサファテ氏が千賀を評価「25歳でメジャーに行っても活躍できた」ソフトバンクから海外フリーエージェント（FA）権を行使してメッツに移籍した千賀滉大投手。5年総額7500万ドル（約98億3100万円）で合意したと伝えられており、球団が寄せる期待は高い。かつてソフトバンクで守護神として活躍したデニス・サファテ氏はエンゼルス・大谷翔平投手と比較し「持っているものは引けを取らない」などと述べている。米紙「ニューヨ