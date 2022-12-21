°æ¾å¾°Ìï¤¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤ò11²óKO¤Ç²¼¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Îò»ËÅª½Ö´Ö¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò°ìµó¾Ò²ðÀ¤³¦9¿ÍÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤äÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØCBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£ÃøÌ¾¿Í¤âÎº¤Ë¤¹¤ë°æ¾å¾°Ìï¤Î´Ú¹ñ¿Íµ¤ ¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°æ