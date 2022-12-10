「問題児」が新天地で化けるのかどうか。ヤクルト村上に「3年18億円」ポン！ 3年後ポスティングまで確約した球団のソロバン勘定9日のプロ野球現役ドラフトで巨人が指名した楽天のオコエ瑠偉（25）のことだ。オコエは関東一高時代に、夏の甲子園でチームの4強入りに貢献。走攻守三拍子そろった外野手として2015年のドラフト1位で楽天入りしたものの、プロ6年間の通算成績は打率.219、9本塁打、44打点。今季はわずか6試合に出場