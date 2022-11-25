楽天は２５日、オコエ瑠偉外野手（２５）と来季の契約を締結したと発表した。また本人の希望により年俸などは非公表となっている。オコエは関東一高から２０１５年ドラフト１位で楽天に入団。プロ７年目の今季は６試合の出場で２５打数５安打。打率２割で打点、本塁打はともになかった。昨年１１月の契約更改交渉では、年俸１０００万円でサイン（金額は推定）。昨季は４２試合で打率・２２３、０本塁打、６打点だった。約４