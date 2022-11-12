【モデルプレス＝2022/11/12】女優の井上真央が、12日放送のTOKYO MXの情報番組「土曜はカラフル！！！」（毎週土曜12時〜）に出演。意外な素顔を次々と告白した。【写真】井上真央、黒ドレス姿で大人の魅力溢れる◆井上真央、母親から子供時代言われていたことは？映画『わたしのお母さん』で、母親との関係に悩む女性を演じる井上。自身の母親とのことを聞かれると「『抜けてるね』って言うのはよく言われました」と告白。「忘れ