このほどアメリカの研究チームによって、ニシキヘビの胃からワニが丸ごと1匹引き出された。その様子を捉えた動画をチームの一員である研究者の女性がInstagramで公開すると、多くの関心を集めることとなった。『The Sun』『Metro』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】米フロリダ州在住のモデルで地球科学の修士号を持つロージー・ムーアさん（Rosie Moore、26）が今月1日、Instagramに投稿し