「新しい地図」の稲垣吾郎（48）が8日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演。“伝説のカメラ”を持参し、その魅力について熱弁する場面があった。20歳の頃から写真を撮ることが大好きで、最近は自宅に暗室を作って自らフイルムを現像するほどだという稲垣。今回持参したお宝は「ライカM3ブラックペイント」というフィルムカメラのモデル。2年前にレンズ込みで400万円ほどで手にいれたいう。稲垣