カルディコーヒーファーム（以下、カルディ）から「2023年福袋」についての発表がありました。このタイミングを待っていた人も多いことでしょう。 2023年は人気商品などが詰まった「食品福袋」、コーヒーが入った「コーヒー福袋」が3種、さらに「オンラインストア限定プレミアムコーヒー福袋」が販売されます。販売価格や販売方法、福袋の種類、中身をチェックしていきましょう！ カルディ「食品福袋」の中身と販売方法食品福袋は