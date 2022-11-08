おそらく30〜40代の方であれば、学校の施設として記憶していたり、利用したことがあるであろう「視聴覚室」。プロジェクターやAV機器が常設されており、授業で教育番組や映画を観た記憶がある方も多いと思います。そんな視聴覚室ですが、近年学校からその姿を消しつつあるのだとか。漫画家の「つん」さんが、小学校に通う娘さんと交わした何気ない会話に、多くのツイッターユーザーたちが衝撃を受けています。【その他の画像・