俳優のいしだ壱成（４７）に新恋人！？先月末、ハロウィーンでにぎわう六本木の街を闊歩する壱成の姿があった。その横には、２０代前半と思しき乃木坂４６の齋藤飛鳥似のスレンダー美女。２人は手をつなぎ、仲むつまじい様子だった。壱成に新恋人ができたとの情報をキャッチし、本人に取材を申し込んだところ「はい、できました」とあっさりと認めた。壱成によると相手の女性は飲食店勤務の一般女性。年齢は２０歳で年齢差は