ヤフースポーツ・カナダが特集「なぜショウヘイ・オオタニの獲得に動くべきなのか」エンゼルス・大谷翔平投手をトレード獲得すべし。ブルージェイズの地元メディア「ヤフースポーツ・カナダ」は「なぜ、この冬にショウヘイ・オオタニの獲得に動くべきなのか」との特集記事を掲載。二刀流男の獲得の必要性だけでなく、獲得による代償についても説いている。大谷がFAとなるまでに残り1年。記事ではエンゼルスがトレード放出する