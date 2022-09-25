「超ＲＩＺＩＮ／ＲＩＺＩＮ．３８」（２５日、さいたまスーパーアリーナ）ＭＭＡルール６１キロ契約５分３回戦で、ＲＩＺＩＮバンタム級王者の堀口恭司（３１）＝アメリカン・トップチーム＝が金太郎（２９）＝パンクラス大阪稲垣組＝を２回２分５９秒、肩固めで破り、連敗からの再起を果たした。堀口は米国の有力団体ベラトールに移籍したが連敗し、３連敗となればベラトール放出の可能性も高まるキャリア最大の崖っぷち。