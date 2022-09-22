カタールＷ杯前最後の活動を、日本代表がスタートさせた。23日にアメリカ、27日にエクアドルと対戦する今回も、大迫勇也は招集されていない。彼が最後にプレーしたのは２月になる。その間に浅野拓磨、上田綺世、古橋亨梧、前田大然がＣＦで起用されてきた。インパクトを残した選手はいたか。大迫を脅かす存在はいない。いまだ横一線だ。誰も抜け出せていない。６月に行なった４試合は、テストの要素を含むメンバーで臨んだ