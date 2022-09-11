2022年6月、キャバクラ勤務女性への “噛みつき報道” 直前に、ピリピリした雰囲気を放っていた坂本勇人9月10日に『文春オンライン』が報じた巨人・坂本勇人の新たな女性問題。2年以上前に坂本と知り合ったA子さんを妊娠させ、「おろすならおろすで早い方がいいやろ？」「おろしてくれるなら会うよ」などと迫り、自殺未遂に追い込んだというショッキングな内容だ。報道があった10日、巨人は中日と東京ドームでデーゲームを開