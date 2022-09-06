台風１１号が上陸した状況で一部のユーチューバーがいわゆる「台風体験」をして炎上している。彼らは風雨が強く吹きつけるのにも安全装備を身につけずに海岸を訪れて台風の状況を生中継するなど危険な行動をした。ＭＢＣ「ニューストゥデイ」の６日の報道によると、釜山（プサン）全域に台風警報が発令された５日午後１１時ごろ、ユーチューバーＡさんが海雲台（ヘウンデ）の海岸で台風体験に出た。公開された動画では、防波堤まで