牛丼チェーン「東京チカラめし」都内唯一の店舗だった「新宿西口１号店」が、２８日の営業を最後に閉店することが２２日までに分かった。同店が、店頭やＳＮＳなどで発表した。公式ツイッターでは「この度東京チカラめし新宿西口１号店は、２０２２年８月２８日（日）をもちまして、閉店することとなりました」と告知。２５日から２８日までのラスト４日間、感謝を込めたありがとうキャンペーンを開催するとし