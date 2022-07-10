日産グローバル本社の前で急速充電する「サクラ」。価格は上級グレードの「G」が294万300円、中間グレードの「X」が239万9100円（筆者撮影）（桃田 健史：自動車ジャーナリスト）日産グローバル本社（神奈川県横浜市）を起点に、軽自動車規格の新型EV（電気自動車）「サクラ」に試乗した。結論から言えば、軽自動車という括りではなく普通乗用車を含めたEV全般として、とても出来栄えの良いEVだと感じた。キモは、クルマとしての