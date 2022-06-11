アクリルスタンドやトレーディングカードなど推しのグッズを飾り、”神”としてあがめる「推しを祀る神棚」の画像がツイッター上で拡散され、話題になった。商品を企画した株式会社ドリームズの担当者は「後光がさしたように見えるのがポイント」とオーロラ色に光り輝く新作に自信を見せている。 【写真】暗い背景で神々しく光る「推しを祀る神棚」 今年２月に発売された「推しを祀る神棚」は