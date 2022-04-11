先月、米アカデミー賞授賞式で繰り広げられた俳優ウィル・スミスの平手打ち騒動。日本なら罪に問われるのか…そんな疑問に11日、本村健太郎弁護士（55）が読売テレビの情報番組「かんさい情報ネットten.」で答えた。アカデミー賞のステージで、妻の容姿をからかう発言をしたコメディアンを平手打ちにした行為。賛否両論を呼んだが、同賞を主催する米映画芸術科学アカデミーはウィル・スミスに、今後10年間の授賞式出席禁止の処