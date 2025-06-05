株式会社伊勢半KiSS（株式会社伊勢半、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：澤田 晴子）より２０２３年９月２２日に発売した自眉の黒さを抑えて、柔らかい素眉を演出するアイブロウマスカラ「うす眉メーカー」が美容・コスメが大好きなユーザーが選ぶLIPSベストコスメ２０２５ 上半期こだわりアワード アイブロウ部門コンシーラーカラー賞１位を受賞いたしました。 「うす眉