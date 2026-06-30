特集：はじまりの翼 VF-1 バルキリー マクロスメカニクス2026【SUMMER】 6月30日（火）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、マクロスメカニクス2026【SUMMER】を2026年6月30日(火)より全国書店で発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354107/images/bodyimage1】
“マクロスの最前線を発信する”をコンセプトに「マクロスモデラーズ」で展開される「マクロス」プラモデルや、さまざまな「マクロス」コンテンツをお届けするマクロスオンリーマガジン第4弾!!
特集は「VF-1 バルキリー」！ すべての可変戦闘機のはじまりとなった原点たる機体にスポットを当てます。近年、マックスファクトリーのPLAMAXシリーズで精力的に「VF-1 バルキリー」関連アイテムがリリースされており、今号では同シリーズを主軸として現在発売されているキット、および発売中のキットを使用して再現できる「VF-1 バルキリー」作例を一堂にそろえます。
レギュラーコーナーでは「静岡ホビーショー」のレポートや気になるアイテムを深堀りする「ピックアップアイテム」に加え、過去1年間のマクロスプラモデルを振り返る「マクロスプラモデルアーカイブ」がスタート！ 今号も充実の内容でお届けします。
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【商品情報】
マクロスメカニクス2026【SUMMER】 特集：はじまりの翼 VF-1 バルキリー
●発売日：2026年6月30日(火) 発売
●定価：2,860円（本体2,600円＋税10％）
●雑誌コード：68166-33
●ISBNコード：978-4-7986-4203-1
●JANコード：9784798642031
●判型：A4判
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)1982,1984,1994 BIGWEST
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354107/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
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“マクロスの最前線を発信する”をコンセプトに「マクロスモデラーズ」で展開される「マクロス」プラモデルや、さまざまな「マクロス」コンテンツをお届けするマクロスオンリーマガジン第4弾!!
特集は「VF-1 バルキリー」！ すべての可変戦闘機のはじまりとなった原点たる機体にスポットを当てます。近年、マックスファクトリーのPLAMAXシリーズで精力的に「VF-1 バルキリー」関連アイテムがリリースされており、今号では同シリーズを主軸として現在発売されているキット、および発売中のキットを使用して再現できる「VF-1 バルキリー」作例を一堂にそろえます。
レギュラーコーナーでは「静岡ホビーショー」のレポートや気になるアイテムを深堀りする「ピックアップアイテム」に加え、過去1年間のマクロスプラモデルを振り返る「マクロスプラモデルアーカイブ」がスタート！ 今号も充実の内容でお届けします。
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マクロスメカニクス2026【SUMMER】 特集：はじまりの翼 VF-1 バルキリー
●発売日：2026年6月30日(火) 発売
●定価：2,860円（本体2,600円＋税10％）
●雑誌コード：68166-33
●ISBNコード：978-4-7986-4203-1
●JANコード：9784798642031
●判型：A4判
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)1982,1984,1994 BIGWEST
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