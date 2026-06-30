一般社団法人嬬恋村観光協会(所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原710-136／代表理事 岡村径朗)がつまごい祭り実施委員会メンバーとして参画する「つまごい祭り」が2026年8月1日(土)に開催されることが決定しました。当協会は、情報発信を中心にイベント全体の成功に向けて取り組んでまいります。

つまごい祭り概要

＜開催日＞2026年8月1日(土) ＜時間＞10:00～20:30（花火大会は19:30～20:30） ＜場所＞嬬恋村立東部小学校校庭、サーラ嬬恋 ＜駐車場＞あり（誘導員の指示に従って駐車してください） ＜内容＞ ・つまごい祭りピックルボールFestival2026（9:00～17:00） ・つまごい木育キャラバン：200種の木製おもちゃに触れて木のやさしさを体験！（10:00～16:00） ・賑わいエリア：キッチンカー・テント出店、約25店舗のグルメが集合！（11:00～） ・わくわく！縁日通り：体験型ワークショップを実施（13:00～） ・開会行事・和太鼓演奏：祭りの夜を告げる勇壮な調べ（19:00～19:30） ・花火大会：夜空を彩る約1,800発の打ち上げ花火（19:30～20:30） ご家族・ご友人と一緒に、嬬恋村の夏祭りをお楽しみください。

「駐車スペースがそのままあなたの観覧席に」～つまごい祭り応援プロジェクト～

https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1781159669623/index.html

今年初めての試みとなる「特別観覧ブロック」の利用権をご用意しました。駐車スペースと観覧エリアが一体となった、新しい花火観覧のかたちです。 花火大会をもっとゆったり楽しんでいただけるよう、駐車スペースと観覧エリアが一体となった「特別観覧ブロック」を今年初めて試験設置します。小さなお子様連れのご家族や高齢者の方も、安心してご利用いただけます。 ◯場所取り不要 ◯駐車場探し不要 ◯家族・仲間とのんびり花火を満喫

【村民限定】特別観覧ブロック販売

＜募集期間＞2026年7月1日(水) 9:00～7月18日(金) ※先着順・定員になり次第終了 ＜募集区画数＞5区画（限定・先着順） ＜利用料金＞\10,000／区画 ＜区画＞サイズ6.3ｍ×4ｍ ＜利用人数＞最大6名（3歳未満は人数に含みません） ＜駐車台数＞普通車1台 ＜申込対象＞嬬恋村に住民登録のある方限定（申込日時点で住民基本台帳に登録されている方）

https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1780368811658/index.html

【ガバメントクラウドファンディング】特別観覧ブロック販売

＜募集期間＞2026年6月15日(月) 10:00～7月18日(金) ※先着順・定員になり次第終了 ＜募集区画数＞5区画（限定・先着順） ＜利用料金＞\40,000／区画 ＜区画＞サイズ6.3ｍ×4ｍ ＜利用人数＞最大6名（3歳未満は人数に含みません） ＜駐車台数＞普通車1台 ★特別観覧ブロック以外にも、通常の返礼品での寄附もお受けしています。

https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1781087882596/index.html

昭和56年に始まった「つまごい祭り」は、村民の皆さまをはじめ、多くの来場者の皆さまに支えられながら、嬬恋村にとってかけがえのない"ふるさとの風景"として歩み続けてきました。 しかしながら、2025年は自治体運営上の事情により、やむを得ず開催を見送ることとなりました。楽しみにしてくださっていた皆さまから多くのお声をいただき、改めて「つまごい祭り」が地域にとってかけがえのない存在であることを実感いたしました。 42年間紡いできた「つまごい祭り」を、次の世代へと繋いでいくために。 多くの皆さまとともに再び嬬恋村の夏を盛り上げられるよう、温かいご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

【つまごい祭りは村外からのファンも多数】宿泊で涼しい夜を過ごしましませんか。

嬬恋村の夏は、夜間に20℃を下回る日もめずらしくありません。エアコンいらずのカラッとした涼しさで心地よく眠ることができます。 花火のあとには、贅沢な「快眠ステイ」をぜひお楽しみください。 ◆嬬恋村の宿泊施設紹介はこちらから↓

https://www.tsumagoi-kankou.jp/

お問合せ先

◆つまごい祭りについて つまごい祭り実施委員会事務局（嬬恋村役場総務課内）（0279-96-0511） ◆「「駐車スペースがそのままあなたの観覧席に」～つまごい祭り応援プロジェクト～」について 嬬恋村役場未来創造課（0279-96-1257） ◆嬬恋村の観光・宿泊について 嬬恋村観光案内所（0279-97-3721）

チラシデータはこちらから

https://newscast.jp/attachments/n9y0l33k87S8NhE03Th8.pdf https://newscast.jp/attachments/6MQ4AdkYpLCISbBPUGvt.pdf