【要注意】店舗周辺だけにチラシを撒き続ける買取店が見落とす「反響後データ」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353430/images/bodyimage1】
LINE査定、電話問い合わせ、Googleマップ経由の来店、Web査定、出張買取の予約、催事買取で一度だけ接点を持った顧客など、買取店の入口は以前より分散しています。一方で、新聞折込やポスティングを続けている店舗では、「店舗周辺に撒いているのに来店が安定しない」「チラシ代の割に成約につながっているのか分からない」という悩みが残りがちです。問題は、チラシそのものではなく、配布後の問い合わせ・査定・成約データを追えていないことにあります。
■店舗周辺に撒いたチラシは、反響地域まで見なければ判断できない
買取店のチラシ集客では、店舗から半径1km、駅周辺、商店街、戸建てエリア、団地、マンション群など、感覚で配布範囲を決めてしまうことがあります。しかし、貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品では、反響が出る地域や年齢層が異なります。大切なのは、配布枚数だけでなく、問い合わせ経路、受付日時、住所エリア、査定品目、査定金額、成約・保留・キャンセルを残すことです。「A町は電話相談が多いが成約率が低い」「B丁目は件数は少ないが時計の単価が高い」と分かれば、次回の配布判断が変わります。
■電話・LINE・来店メモが分かれると、チラシの効果が見えなくなる
チラシを見た顧客は、必ずしもそのまま来店するとは限りません。電話で金相場だけ聞く人、LINEで指輪の写真だけ送る人、Googleマップで口コミを見てから来店する人、家族と相談して保留にする人もいます。このとき、電話メモは紙、LINE査定はスマホ、来店記録はExcel、古物台帳は別システムという状態だと、チラシがどの案件につながったのか追えません。顧客名、電話番号、LINE、来店経路、査定品目、再連絡予定日、担当者を案件単位で残すことが、配布エリアの改善につながります。
■オーナーが見るべき数字は、配布枚数ではなく反響後の歩留まり
買取店オーナーが確認すべきなのは、「何枚撒いたか」だけではありません。問い合わせ件数、査定件数、来店率、成約率、キャンセル率、保留後の再来店率、平均買取単価、粗利、担当者別対応状況、店舗別売上まで見る必要があります。たとえば、催事買取で名刺交換した顧客に再連絡していない、出張買取の日程が未確定のまま止まっている、査定後に相見積もりへ行った顧客を追えていない場合、広告費よりも追客管理のほうに改善余地があります。
■リユース市場が広がるほど、少人数店舗は管理の属人化が弱点になる
リユース市場では、実店舗、EC、フリマアプリ、インバウンド需要など、顧客の比較行動が増えています。買取店側もGoogleビジネスプロフィール、LINE、Web査定、チラシ、紹介、催事など、複数の接点を扱う必要があります。少人数運営では、店長の記憶や個別メモに頼るほど、折り返し忘れ、口コミ依頼漏れ、在庫確認漏れ、金庫残高の確認遅れが起きやすくなります。古物台帳についても、品目や特徴、受入れ・払出し情報を後から転記する運用では、日々の負担が積み上がります。
■買取コージで問い合わせ・案件・在庫・顧客情報を一元管理する
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報を一元管理し、案件ごとの進捗、査定履歴、成約・保留・キャンセル状況を管理しやすくします。顧客情報や過去の買取履歴を残すことで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。また、在庫管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応をまとめて扱えるため、店舗買取、出張買取、催事買取を並行する事業者でも、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。
LINE査定、電話問い合わせ、Googleマップ経由の来店、Web査定、出張買取の予約、催事買取で一度だけ接点を持った顧客など、買取店の入口は以前より分散しています。一方で、新聞折込やポスティングを続けている店舗では、「店舗周辺に撒いているのに来店が安定しない」「チラシ代の割に成約につながっているのか分からない」という悩みが残りがちです。問題は、チラシそのものではなく、配布後の問い合わせ・査定・成約データを追えていないことにあります。
■店舗周辺に撒いたチラシは、反響地域まで見なければ判断できない
買取店のチラシ集客では、店舗から半径1km、駅周辺、商店街、戸建てエリア、団地、マンション群など、感覚で配布範囲を決めてしまうことがあります。しかし、貴金属、ブランド品、時計、ジュエリー、着物、骨董品では、反響が出る地域や年齢層が異なります。大切なのは、配布枚数だけでなく、問い合わせ経路、受付日時、住所エリア、査定品目、査定金額、成約・保留・キャンセルを残すことです。「A町は電話相談が多いが成約率が低い」「B丁目は件数は少ないが時計の単価が高い」と分かれば、次回の配布判断が変わります。
■電話・LINE・来店メモが分かれると、チラシの効果が見えなくなる
チラシを見た顧客は、必ずしもそのまま来店するとは限りません。電話で金相場だけ聞く人、LINEで指輪の写真だけ送る人、Googleマップで口コミを見てから来店する人、家族と相談して保留にする人もいます。このとき、電話メモは紙、LINE査定はスマホ、来店記録はExcel、古物台帳は別システムという状態だと、チラシがどの案件につながったのか追えません。顧客名、電話番号、LINE、来店経路、査定品目、再連絡予定日、担当者を案件単位で残すことが、配布エリアの改善につながります。
■オーナーが見るべき数字は、配布枚数ではなく反響後の歩留まり
買取店オーナーが確認すべきなのは、「何枚撒いたか」だけではありません。問い合わせ件数、査定件数、来店率、成約率、キャンセル率、保留後の再来店率、平均買取単価、粗利、担当者別対応状況、店舗別売上まで見る必要があります。たとえば、催事買取で名刺交換した顧客に再連絡していない、出張買取の日程が未確定のまま止まっている、査定後に相見積もりへ行った顧客を追えていない場合、広告費よりも追客管理のほうに改善余地があります。
■リユース市場が広がるほど、少人数店舗は管理の属人化が弱点になる
リユース市場では、実店舗、EC、フリマアプリ、インバウンド需要など、顧客の比較行動が増えています。買取店側もGoogleビジネスプロフィール、LINE、Web査定、チラシ、紹介、催事など、複数の接点を扱う必要があります。少人数運営では、店長の記憶や個別メモに頼るほど、折り返し忘れ、口コミ依頼漏れ、在庫確認漏れ、金庫残高の確認遅れが起きやすくなります。古物台帳についても、品目や特徴、受入れ・払出し情報を後から転記する運用では、日々の負担が積み上がります。
■買取コージで問い合わせ・案件・在庫・顧客情報を一元管理する
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。電話、LINE、Web査定などの問い合わせ情報を一元管理し、案件ごとの進捗、査定履歴、成約・保留・キャンセル状況を管理しやすくします。顧客情報や過去の買取履歴を残すことで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。また、在庫管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応をまとめて扱えるため、店舗買取、出張買取、催事買取を並行する事業者でも、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。