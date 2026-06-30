大好評のコラボ企画が今年も登場。"緑茶"の魅力を自由な発想で表現しよう。

株式会社しくみデザイン（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中村俊介）が提供する、スマホやタブレットでゲームやアニメーションなどのデジタル作品を直感的に制作できるアプリ「Springin'（スプリンギン）」は、中部電力株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林欣吾）との共催で、「お茶」をテーマにした作品コンテスト「第3回 お茶コンテスト」を開催いたします。今年は「緑茶」を中心テーマに据え、静岡県掛川市のご協力のもと、2026年6月29日（月）より作品の募集を開始しました。応募期間は9月27日（日）まで。年齢を問わず、どなたでも無料でご参加いただけます。

コンテスト詳細WEBサイト：https://www.springin.org/challenge/chuden4/

本コンテストは、電気などのエネルギーを通じて人々の暮らしに「なくてはならないもの」を提供している中部電力と、創造性を育むSpringin'がタッグを組み、日本の伝統文化である「お茶」の魅力を次世代に伝えることを目的としています。今年も「お茶」をテーマに、参加者の皆様の自由な発想で制作されたSpringin'作品を募集します。

■ 第1回・第2回に続き、今年で3回目の開催

「お茶コンテスト」は2024年に初めて開催され、子どもから大人まで全国から数多くのユニークな作品が集まりました。その反響を受けて第2回、そして今回の第3回へと続いています。これまでの入賞作品には「こんな表現があるのか！」と驚くようなアイデアやストーリーが多数登場しました。過去の受賞作品は特設サイトおよびSpringin'公式YouTubeチャンネルのダイジェスト動画でご覧いただけます。作品づくりの参考にぜひご活用ください。

代表コメント

「AIに頼めば、誰でもきれいな作品が一瞬で手に入る時代になりました。だからこそ、自分の手で、ああでもないこうでもないと試行錯誤しながらつくる体験の価値が、これまで以上に大きくなっていると感じています。Springin'は、その"自分でつくる楽しさ"そのものを味わえる場所です。お茶という身近なテーマで、思いもよらない切り口の作品に出会えるのを楽しみにしています。」（株式会社しくみデザイン 代表取締役 中村俊介）

■コンテスト概要

テーマ：「お茶」をテーマにしたSpringin'作品（今回は特に「緑茶」にフォーカスした作品を募集。「緑茶」の要素が入賞のポイントとなります）

開催期間：2026年6月29日（月）～ 2026年9月27日（日）

参加方法：Springin'アプリ、またはSpringin' Classroomを使って、誰でも無料で参加可能。絵が苦手でも、アニメーションや仕掛けを使った作品づくりができ、年齢を問わず楽しめます。個人での応募はもちろん、学校や教室での授業題材として、クラスみんなで作品をつくって応募することも歓迎します。

※Springin' Classroomからの応募は、共有ボックス名「お茶2026」、ハッシュタグ「#お茶2026」をつけて投稿してください。

応募条件：「お茶」をテーマにした作品であること（基本的に「緑茶」がテーマとなります）。年齢制限はありません。

賞と賞品

金賞：静岡県産クラウンメロン／掛川茶 など／作品を紹介するオリジナルカード 銀賞：掛川茶 など／作品を紹介するオリジナルカード 茶のみやきんじろう賞：「茶のみやきんじろう」グッズ／掛川茶 など／作品を紹介するオリジナルカード ※「茶のみやきんじろう」は静岡県掛川市の公式キャラクターです。 ※ 各賞、複数名の受賞を予定しています。 ※ 賞の名称や内容は変更となる場合があります。

参考情報

「お茶」についてさらに深く知りたい方は、掛川市や掛川茶振興協会の公式サイトもぜひご参照ください。作品制作のヒントがきっと見つかります。

□ お茶と暮らし（掛川市）：https://ochatokurashi.jp/ □ KAKEGAWA CHA（掛川茶振興協会）：https://www.kakegawa-greentea.jp/

主催・協力

主催：中部電力株式会社 × スプリンギン 協力：静岡県掛川市

ゲームがつくれるアプリ「Springin'（スプリンギン）」について

「Springin'」は、プログラミングやデザインの知識が一切なくても、スマートフォンやタブレットだけでゲームやアニメーション、絵本などのデジタル作品を直感的に制作・公開できるクリエイタープラットフォームです。できあがった作品はアプリ内のマーケットを通じて他のユーザーに配信でき、PCやスマホのブラウザでも動作するため、幅広いユーザーに遊んでもらえます。マーケットにはこれまでに90万作品以上がアップされ、年齢・性別・国籍を問わず多様なユーザーが集まるプラットフォームとなっています。教育現場やクリエイティブ活動の場でも広く活用されています。

Springin' 公式サイト：https://www.springin.org/ iOS版：iOS 13.0以降（iPhone、iPad、iPod touch に対応）／ Android版：Android 5.1以降 ／ 価格：無料

株式会社しくみデザインについて

未来を創るクリエイティブカンパニー「しくみデザイン」は、「しくみでみんなを笑顔にする」という企業理念のもと、2005年に福岡で誕生しました。ユーザー参加型コンテンツのパイオニアとして1,500件以上の実績を持ち、スマホでゲームが作れるアプリ「Springin'」や、創造性を育む「Springin' Classroom」、体の動きで演奏するAR楽器「KAGURA」など、テクノロジーとデザインを駆使して「できないことを楽しくできるように」してきました。米国インテル社主催の世界的コンテストでのグランプリ、ヨーロッパ最大級の音楽フェス「Sónar（ソナー）」で開催されたコンテストでのグランプリ、第13回 日本e-ラーニング大賞 部門賞など、3回の世界一を含む国内外のアワードを多数獲得しています。

Webサイト：https://www.shikumi.co.jp/