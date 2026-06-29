伊豆・箱根エリアにて食品販売・外食チェーンを展開する株式会社徳造丸(本社：静岡県東伊豆町・代表取締役：鈴木 基史)は、“魚食・郷土食の発展と未来に繋げていく”をテーマに、今回お魚とマヨネーズが織りなす極上の新感覚食べる調味料「食べるお魚マヨ」シリーズ(全6種)を2026年6月26日より全店販売開始いたします。

本商品は、お魚が苦手なお子様から、刺激的な辛さを求める激辛ファンまで、幅広い世代に「ツナマヨを超えた美味しさ」を手軽に味わっていただくために開発された、こだわりの一品です。





食べるお魚マヨシリーズ





■「食べるお魚マヨ」開発の背景とこだわり

近年、魚離れが進む中で「もっと手軽に、美味しくお魚を食べていただきたい」という魚屋としての想いから、誰もが大好きなマヨネーズとのコラボレーションが誕生しました。お魚の旨味を凝縮し、マヨネーズと合わせることで、魚嫌いのお子様でもパクパク食べられるマイルドでコクのある味付けに仕上げています。一口食べれば、お馴染みの「ツナマヨ」を超えた、お魚本来の深いコクと美味しさに驚くはずです。

さらに、使用する原料にも徹底的にこだわり、安心・安全な「国産サバ」、豊かな清流ではぐくまれた「富士山麓サーモン」、そして地元「伊豆産わさび」を贅沢に使用しています。豊かな素材の風味が、マヨネーズのまろやかさと絶妙にマッチします。









■バラエティ豊かな6種の商品ラインナップ

【国産サバ使用シリーズ】

◆1.サバれもんマヨ 740円(799円税込)

国産サバの旨味に、爽やかなレモンの酸味をプラス。さっぱりとしながらもコクがあり、飽きのこない味わいです。

◆2.サバわさびマヨ 740円(799円税込)

ツンと香る伊豆産わさびがサバのジューシーな脂の旨味を引き立てる、大人のための定番マヨです。

◆3.サバわさびマヨ 激辛 790円(853円税込)

【激辛注意】本当に辛い！しかし、伊豆産わさび特有のシャープな刺激とサバのコクが調和し、激辛好きにはたまらない病みつきの味に仕上げました。





【富士山麓サーモン使用シリーズ】

◆4.サーモンめんたいマヨ 740円(799円税込)

鮮やかな富士山麓サーモンにピリッとした明太子のプチプチ感がアクセント。旨味の相乗効果を楽しめる王道の組み合わせです。

◆5.サーモンわさびマヨ 790円(853円税込)

上品な脂のサーモンに、伊豆産わさびの爽快な辛みがベストマッチ。まろやかさと刺激が絶妙なバランスです。

◆6.サーモンわさびマヨ 激辛 830円(896円税込)

【激辛注意】わさびの辛みを限界まで引き出した、本気の激辛仕様。サーモンの甘みある脂と激辛わさびのバトルが、激辛ファンの五感を刺激します。





▼商品一覧ページ

https://1930.jp/SHOP/1179146/list.html





さばマヨ、サーモンマヨ





■毎日の食卓を豊かにする、多彩な「のせるだけ・混ぜるだけ」の食べ方

「食べるお魚マヨ」シリーズは、開けてそのまま使える手軽さが魅力です。朝食からお弁当、夕食のメインやお酒のおつまみまで、工夫次第でアレンジは無限大です。

・【おにぎりの具に】定番のツナマヨを「サバれもんマヨ」や「サーモンめんたいマヨ」に変えるだけで、ごちそうおにぎりに早変わり。

・【サンドウィッチ・トーストに】食パンに塗って焼くだけ、または野菜と一緒に挟むだけで、お魚の栄養を手軽に摂れる絶品サンドに。

・【パスタのソースに】茹でたパスタに和えるだけで、濃厚でお店のようなお魚マヨパスタが完成。

・【サラダのドレッシング・和え物に】温野菜や生野菜にディップしたり、ポテトサラダに隠し味として混ぜるのもおすすめです。

・【ほかほかご飯にのせるだけ】シンプルイズベスト！炊きたてのご飯にそのままのせるだけで、お箸が止まらない美味しさです。





レシピ一覧





■株式会社徳造丸について

大正15年(1926年)に伊豆稲取港で鮮魚商として創業。以来、100年近くにわたり伊豆の豊かな海の幸を皆様にお届けしてきました。伊豆名産の金目鯛の煮付けをはじめとする郷土食・伝統の魚食文化を未来へと受け継ぐとともに、現代のライフスタイルに合わせた新しい美味しさを創造し続けています。









■会社概要

・商号 ： 株式会社徳造丸

・本社所在地： 〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取2185-1

・創業 ： 大正15年(1926年)

・事業内容 ： 飲食業、食品製造・販売、観光・体験事業、通信販売

・公式サイト： http://1930.co.jp/