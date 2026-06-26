「南あわじ市アフタースクール事業」市内全15校区へ拡大！「学ぶ楽しさ日本一」への挑戦

■令和８年度、市内全15校区での展開へ

南あわじ市

南あわじ市では、「学ぶ楽しさ日本一」の実現に向け、放課後の時間を活用した「アフタースクール事業」を実施しています。この事業は、従来の学童保育と放課後子ども教 室を融合したもので、すべての児童を対象としています。 令和元年度から段階的に拡大を続け、令和８年度には市内 全15校区で実施します。アフタースクールは単なる預かりの場ではなく、多種多様な体験を通じて学ぶ楽しさを知 り、「なりたい自分」を見つけることをねらいとしています。子どもたちの主体性を大切に、安心して過ごせる居場所を目指しています。

「自分たちのおやつは、自分たちで畑から作る！」（アフタースクール倭文農園）

■大人にとっても「生きがい」となる「共育・共学」の生 涯学習モデル

本事業の最大の特徴は、地域住民が「まちの先生」として講師を務める点にあります。将棋、ウクレレ、書道、茶道といった趣味や特技を活かした講座から、プログラミングや動画制作、ダンス、球技、武道、ユニバーサルスポーツなどの専門的な学びまで、地域の多様な人材が子どもたちと関わっています。地域の方々が趣味や特技を生かし関わることで、子どもたちだけでなく、大人自身も生きがいや楽しさを感じ、学ぶ楽しさを実感できる「共育（共に育てる）」と「共学（共に学ぶ）」のサイクルが生まれています。

南あわじ市「学ぶ楽しさ日本一」ロゴ

注目ポイント

・プログラミングからオカリナ、ダンス、スポーツ、アウトドアまで！「なりたい自分」を 育む約100種類のプログラム

プログラミング、eスポーツ、ダンス、バードウォッチング、パステルアート、モルックなど、子どもの好奇心を刺激し、自主性やコミュニケーシ ョン力を育むプログラムが満載です。

地域の人が一緒に教えてくれます【モルック（ユニバーサルスポーツ）】・満足度96.7%！学ぶ楽しさと安心の放課後

利用者アンケートによると、子どもたちは「放課後の楽しみが増えた」、保護者からは「子どもの知的好奇心や視野が広がった」「子育ての安心に繋がっている」と高い評価を得ています。

・地域資源を活かした体験活動

淡路島牛乳を使ったチーズづくり、淡路瓦を用 いたオカリナの演奏、オニオンリングダンスで地域のイベントへの参加など、南あわじならではの特色ある資源を活用し、地域全体で子どもたちを 育てる体制を構築しています。

※まちの先生、スタッフを募集しています！

「南あわじ市アフタースクール事業」について

ニュースリリース原稿

（PDFファイル形式で掲載しています。ダウンロードしてご確認ください。）

https://prtimes.jp/a/?f=d131305-33-464623ad97c75b2f644380f85ae34936.pdf

南あわじ市の取り組みを全国の皆様に応援いただければ幸甚です。

〇寄附で応援 ふるさと納税直営サイト「みなちょく」 https://furusato-373awaji.jp/

同じ返礼品でも直営サイトならでは感謝の気持ちをさらに大きく表した特別な寄附

額でお待ちしてます。

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ふるさと納税返礼品で人気の品を含む淡路島の特産品や現地でしか買えないも

のもラインナップ。

〇訪れて応援 兵庫県最大級産直市場「美菜恋来屋」 https://www.minacoicoiya.com/

住所：南あわじ市八木養宜上1408

営業時間：9:00～18:00

定休日：毎週火曜日（臨時営業あり）