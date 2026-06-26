フェムケア製品の開発・販売を行う株式会社ハナミスイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：方 智煥、以下ハナミスイ）は、韓国発の先進的フェムケアブランド「innergarm（インナーガーム）」の日本上陸に伴い、2026年6月より、ハナミスイオフィシャルECサイト内にて、日本初上陸を記念した「特別限定ページ」を開設いたします。本ページでは、ナチュラル志向の生活者に向けた潤滑ゼリー「インナーバランシングジェル」など全3製品を、日本上陸記念の特別価格にて限定販売いたします。

背景・目的

近年、日本のフェムケア市場は急速に拡大しており、ドラッグストアや専門店での製品取扱数も増加しています。その一方で、生活者の意識は「ただケアをする」段階から、「自分の肌や思想に合う、よりナチュラルで安心できる上質な素材を選びたい」という、成分やブランドストーリーを重視する選択へとシフトしつつあります。 ハナミスイは20年以上にわたり日本のインティメイトケア市場を牽引してきた医療機器メーカーとして、こうした多様化する生活者ニーズに応えるため、韓国で高い支持を得ている「クリーン＆サイエンス」を掲げるフェムケアブランド「innergarm」の国内展開を決定いたしました。オフィシャルECサイトというプライベートな空間で、上質なケアをいち早く体験できる機会を提供し、日本におけるフェムケアの新たなスタンダードを提案します。

取り組み・製品内容

今回の日本初上陸を記念した特設ページでは、デザイン性と機能性を両立した「innergarm」の主力製品である潤滑ゼリー3種をラインナップいたします。 ・ページ名称：innergarm（インナーガーム）日本初上陸記念 特別体験ページ ・販売サイト：https://hanamisuimall.com/collections/innergarm ・対象製品ラインナップ（すべて上陸記念特別価格にて販売）

インナーガーム インナーバランシングジェル（2本・6本・30本入）

人気の潤滑ゼリーが、動物由来成分を一切使用しない仕様で登場。ナチュラル志向の方に最もおすすめのスタンダードモデルです。

インナーガーム アロマ ピーチ インナーバランシングジェル（6本入）

甘く愛らしいフルーティーな香り ホワイトピーチに、ほのかなアプリコットとラズベリーの香りをプラス。さらに「ブラックシードコンプレックス（黒米・黒ごま・黒豆）」や「プロポリス抽出物」を配合。

インナーガーム アロマラベンダー インナーバランシングジェル（6本入）

優雅で心安らぐ香り 天然ラベンダーエッセンシャルオイル配合。ほのかで優雅な香りは、あたたかい気分でリラックスしたい時におすすめです。

サステナブルな未来のためのエコパッケージ

地球環境に配慮し、プラスチックを極力排除。外箱にはFSC認証の木材原料を使用し、中の包装には成長の早い竹パルプを使用した非木材紙を採用しています。（環境にやさしい分離排出が可能です。）

医療機器メーカーとしての厳格な選定

日本の医療機器メーカーであるハナミスイが培ってきた品質管理基準のもと、海外の優れたフェムケア素材を正しく安全に国内の皆様へと届けます。

今後の展開

ハナミスイは、主力ブランド「インクリア」による医療・衛生視点のケアに加え、今回上陸した「innergarm」のようなライフスタイルや思想に寄り添うナチュラルケアまで、選択肢を広げてまいります。今後も「フェミニンケアを日常に！」のミッションのもと、すべての人が自身の身体を快適にケアできる社会の実現を目指します。

株式会社ハナミスイについて

「フェミニンケアを日常に！」をミッションに、腟洗浄器や潤滑ゼリー等の開発・製造を行う医療機器メーカー。20年以上の実績を持ち、主力製品の「インクリア」は全国のドラッグストアや産婦人科等で広く導入されています。

会社名：株式会社ハナミスイ 所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿607 代表者：代表取締役 方 智煥 設立：2003年12月 事業内容：医療機器の製造・販売、化粧品の販売 URL： https://hanamisui.jp/ (※)管理医療機器 販売名：インクリア 一般的名称：腟洗浄器 認証番号：225AFBZX00021000

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：藤原 Email：biz@hanamisui.jp 株式会社ハナミスイのSNS X(Twitter): https://x.com/hanamisui Instagram: https://www.instagram.com/hanamisui_official/ LINE: @hanamisui