東京・銀座の老舗ハンバーグ専門店「銀座 AOI(エーオーアイ)」および、系列店である浅草橋の「生姜キング」を運営する有限会社AOIは、お店の看板メニューを支える秘伝の味わいをご家庭でも楽しめるよう、「激うま和風ソース」と「フレンチドレッシング」を初の商品化いたしました。特製のギフトボックスに収めた2本セットとして、各店頭にて販売を開始しました。

「A愛する人・Oおなか・Iいっぱい」という当社の理念のもと、ご自宅用にはもちろん、大切な方への贈り物や東京・銀座の手土産としても最適な一品に仕上げました。





激うま和風ソースとフレンチドレッシングのセット





【商品特徴・こだわり】

1. 秘伝の「激うま和風ソース」

お店で一番人気のハンバーグライス等で使用している、ニンニクと生姜が効いた18種類の材料を使ったパンチのある特製ソースです。実はこのソース、オーナーの岩井が料理の修業をしていた頃、六本木のフランス料理店で隠し味に使っていた秘伝の味。お肉の旨味を最大限に引き出す絶品のタレとして、ついにボトル化が実現しました。





2. さっぱりとしたコク「フレンチドレッシング」

お肉料理の合間にお口をさっぱりとさせ、サラダを何杯でも食べたくなるような、お店こだわりのオリジナルドレッシングです。フランス産ディジョンマスタードをふんだんに使用して高級感あるもので、和風ソースとの相性も抜群のコンビです。









【銀座 AOIのハンバーグへのこだわり】

私たちが提供するハンバーグは、他にはない「甘み」と「ふわふわ感」が特徴です。その秘密は、選び抜かれた素材と調理法にあります。

玉葱のこだわり：季節によって産地の異なる玉葱を厳選し、1回に7～8時間かけて飴色になるまでじっくりと炒めています。これでもかというほど大量にパテに練り込むことで、砂糖を使わない自然な甘みと、驚くほどのふわふわ食感を生み出しています。

肉のこだわり ：あえて国産牛の「すね肉」を使用しています。すね肉は硬い部位ですが、非常に力強い旨味を持っています。大量の飴色玉葱と合わせることで、柔らかく、かつ「噛むほどに肉の味がしっかりとする」極上のハンバーグに仕上げています。「安い肉を使って美味しく調理する、これこそプロ！」という信念のもと、お腹いっぱい味わっていただける価格と美味しさを両立しています。





人気No.1 ハンバーグライス





【商品概要】

商品名 ：銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット

(激うま和風ソース ／ フレンチドレッシング 各1本入)

発売日 ：2026年6月25日(木)

価格 ：3,000円(税込み)

販売場所：「銀座 AOI」店頭、「浅草橋 生姜キング」店頭









【店舗情報】

■ 銀座 AOI(エーオーアイ)

所在地： 東京都中央区銀座2-11-9三和産工ビル1階

公式HP： https://www.aoi-hamburg.com/





■ 浅草橋 生姜キング

所在地： 東京都台東区浅草橋1-25-11山本ビル1階

公式HP： https://www.syougaking.com/





AOI店頭





生姜キングのよくばりセット





【動画リンク】

・ https://www.youtube.com/shorts/bqx1-_L4fRo

・ https://www.youtube.com/shorts/NwYAXkufg7E

・ https://www.youtube.com/shorts/ie060WBM2aE