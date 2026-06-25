ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux」が「Reluxランキング 2026年上半期編」を発表 ～総合ランキング第1位は「ラビスタ東京ベイ（共立リゾート）」～

株式会社Loco Partners

株式会社Loco Partners（本社：東京都港区、代表取締役社長：鷲野 宏治）が運営する、ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux（リラックス）」（https://rlx.jp/）は、Reluxに掲載のある宿泊施設を対象とした人気宿ランキング「Reluxランキング 2026年上半期編」（以下 本ランキング）を発表しましたので、お知らせいたします。

■「Reluxランキング 2026年上半期編」について

「Reluxランキング 2026年上半期編」は、Reluxに掲載している宿泊施設を対象とした2026年上半期人気宿ランキングです。2025年12月8日（月）から2026年5月17日（日）までにチェックアウトした宿泊データをもとに、総合ランキングや満足度ランキング等の全26カテゴリにおける上位10施設を発表いたしました。

Relux独自のテーマ別ランキングやエリア別ランキングでは、非日常を味わえるラグジュアリーな宿から、旅先ならではの食や景観を楽しめる宿、家族旅行や出張などさまざまなシーンで利用しやすい宿まで、多彩な施設がランクインしました。

本ランキングを通じて、それぞれの旅の目的に合った特別な滞在を見つけていただく機会となれば幸いです。

▶「Reluxランキング 2026年上半期編」特設ページ：https://rlx.jp/r/2026/first_half/

■総合ランキング

<第1位：ラビスタ東京ベイ（共立リゾート）（東京都江東区）>

総合ランキングでは、「ラビスタ東京ベイ（共立リゾート）」が、「Reluxランキング 2025年上半期編」に続き、2年連続で総合1位を獲得しました。

「ラビスタ東京ベイ（共立リゾート）」は、東京湾を望む開放的なロケーションと、最上階の眺望温泉をはじめとした充実した施設が魅力のアーバンリゾートホテルです。都心にありながら非日常を感じられる滞在体験に加え、海鮮を中心とした朝食の満足度や快適な客室、観光・レジャーの拠点としての利便性が高く評価され、多くのお客様から支持を集めました。

さらに、テーマ別ランキングやエリア別ランキングにおいても上位にランクインするなど、幅広いシーンで選ばれる人気宿として高い評価を獲得しています。

▶総合ランキングTOP10はこちら：https://rlx.jp/r/2026/first_half/

■満足度の高い宿

<第1位：鬼怒川温泉 あさや（栃木県日光市）>

「満足度の高い宿」は「鬼怒川温泉 あさや」が初めて1位に輝きました。

「鬼怒川温泉 あさや」は創業130年を超える歴史を持つ、鬼怒川温泉を代表する老舗旅館です。吹き抜けの豪華なロビーや、渓谷を望む空中庭園露天風呂など、非日常感あふれる空間に加え、丁寧なおもてなしや充実した食事内容が高く評価されました。

世代を問わず快適に過ごせる館内設備や、記念日旅行から家族旅行まで幅広いシーンに寄り添う滞在体験が、多くのお客様の満足度につながっています。

▶満足度の高い宿ランキングTOP10はこちら：https://rlx.jp/r/2026/first_half/#satisfy-ranking

■20室以下のラグジュアリーな宿

<第1位：強羅花扇 円かの杜（神奈川県足柄下郡）>

「20室以下のラグジュアリーな宿」は「強羅花扇 円かの杜」が1位を獲得しました。

「強羅花扇 円かの杜」は、全室に源泉掛け流しの露天風呂を備えたわずか20室の宿です。木の温もりを感じる落ち着いた空間と、箱根の自然に包まれる静かな滞在体験、そして細やかなおもてなしが高く評価されました。

また、「Reluxランキング 2025年上半期編」および「Relux Of The Year 2025」に続き、今回も同部門で1位を獲得しており、多くのお客様から継続的に支持される、特別な滞在体験を提供する宿として高い評価を受けています。

▶20室以下のラグジュアリーな宿ランキングTOP10はこちら：https://rlx.jp/r/2026/first_half/luxury/

■上記以外のRelux独自のテーマ別 ランキング（第1位のみ記載）

▶テーマ別全ランキングはこちら：https://rlx.jp/r/2026/first_half/#theme-ranking

■エリア別人気宿 ランキング（第1位のみ記載）

▶エリア別全ランキングはこちら：https://rlx.jp/r/2026/first_half/#area-ranking

■ランキング発表と連動した特集企画について

「Reluxランキング 2026年上半期編」の発表にあわせ、ランキング受賞施設と連動した特集企画を実施します。ランキング受賞宿泊施設の中から、期間限定の「ランキング受賞プラン」をご予約いただけます。受賞施設ならではの特別なひとときをご体験ください。

予約期間：2026年6月25日（木）～2026年7月17日（金）

宿泊期間：2026年6月25日（木）チェックイン～2026年9月30日（水）チェックアウト

特集企画に関する詳細は、以下のページよりご確認ください。

URL：https://rlx.jp/special/discount_ranking2606/

■Pontaパス会員向け施策について

Pontaパス会員限定で、ランキング受賞宿でご利用いただける8％OFFクーポンを配布いたします。

クーポンの取得および詳細は、以下のページよりご確認ください。

https://rlx.jp/campaigns/rkg_y3hevt3c2zr92wl/

【ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux」について】

Reluxは、特別な旅行体験を提供する宿泊予約サービスです。

Relux審査委員会が独自の基準で厳選した宿泊施設を掲載し、「どんな未体験に泊まろう。」をコンセプトに、上質な宿泊体験を提供しています。また、海外OTAとの連携を通じて訪日外国人旅行者への販売を推進するとともに、世界中のサプライヤーと接続可能な「Relux Hotel GDS」を展開。日本各地の魅力を再発見し、「日本に驚きなおそう。」というミッションの実現を目指しています。

・公式サイト：https://rlx.jp

・公式スマートフォンアプリ（iOS,Android）：https://rlx.jp/lp/app/

・公式X：https://x.com/relux_jp（Relux公式）／ https://x.com/inside_relux（Loco Partners広報）

・公式Instagram：https://www.instagram.com/relux_jp/

【会社概要】

名 称 ：株式会社Loco Partners

所在地 ：東京都港区東新橋2-14-1 コモディオ汐留4F

代表者 ：代表取締役社長 鷲野 宏治

資本金 ：4.6億円

設 立 ：2011年9月1日

登録番号：東京都知事 登録旅行業 第 3-­6623 号

事業内容：旅行業

URL ：https://loco-partners.com/

【報道関係お問合わせ先】

株式会社Loco Partners PR担当

E-mail:PR@loco-partners.com