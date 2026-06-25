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Nintendo Switch ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』追加コンテンツ「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」配信開始のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフトにつきまして、有料追加コンテンツ「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」の配信を、本日6月25日（木）より開始しましたのでお知らせします。
本コンテンツは、「メダロット」シリーズ最新作『メダロット カードロボトルRB』の発売を記念し、同シリーズの人気楽曲をエクササイズ向けにアレンジしたBGMなどを収録したものです。イマジニア株式会社を代表する人気シリーズ「メダロット」と「Fit Boxing」のコラボレーションとなります。
「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」は、「メダロット」シリーズ屈指の人気を誇る名曲を、原曲の熱さと疾走感はそのままに、エクササイズ向けにアレンジし収録しています。また、パック内にはコラボレーションデザインのTシャツ衣装も含まれており、ロボトルさながらの熱い気持ちで、日々のエクササイズをお楽しみいただけます。夏本番に向けたカラダ作りや、日頃の運動不足解消にぜひお役立てください。
【追加コンテンツ概要】
商品名称：『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック
収録曲数：５曲
魂の絆〜ROARING BONDS〜 / メダロット社
ロボトルファイト！/メダロット社
DO・OR・DIE /メダロット社
Strike Enemy /メダロット社
Burning Force（inspired by "I"）/メダロット社
収録Tシャツデザイン：３着
価格：1,100円（税込）
配信開始：2026年６月25日(木)
※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。
「メダロット」シリーズ新作タイトル『メダロット カードロボトルRB』本日発売
「メダロット」シリーズ最新作『メダロット カードロボトルRB』が、本日６月25日よりついに発売となります。
カードを駆使した戦略的なロボトルがいつでもどこでも楽しめる、シリーズの新たな魅力を詰め込んだ一作です。本日配信となった『Fit Boxing 3』の追加コンテンツ「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」と合わせ、メダロットの世界を心ゆくまでご堪能ください。
なお、『メダロット カードロボトルRB』は、通常版『カブトVer.』と『クワガタVer.』の2つのバージョンの他、両バージョンと豪華特典アイテムが一つになった限定セット『Deluxe Edition』を同時発売します。本商品に同梱されている、リアルでも対戦が楽しめる紙製のカードゲーム「メダロット・カードゲームRB カブトバージョン/クワガタバージョン」につきましては、単品販売の予定はございませんので、今だけの機会にぜひお手にとってみてください。
＜収録内容＞
・Deluxe BOX
└豪華パッケージ
・メダロット カードロボトルRB（カブトVer./クワガタVer.）
└本体ソフトのカブト/クワガタ両バージョンを収録
・メダロット カードロボトルRB コンプリートカードブック
└全カードを網羅した80ページのカード図鑑
・メダロット・カードゲームRB
カブトバージョン/クワガタバージョン
└対戦して遊べる２人用カードゲーム（※専用紙製プレイマット＆マーカー付属）
・メダロット カードロボトル サウンドコレクション
└30曲＋遠藤正明さん歌唱のボーナストラック１曲が入ったオリジナルCD
※画像はイメージです。
※数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※店頭在庫の有無につきましては、各店舗にてご確認ください。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
メダロットとは？
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するというゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。また、スマートフォン向けゲームアプリ『メダロットS』、『メダロットサバイバー』も好評配信中です。
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』予約受付中
７月16日（木）に発売を予定している『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、毎日のおうちエクササイズをさらに快適かつ深く楽しむための様々な新機能が追加されます。現在、全国のゲーム取扱店およびECサイトにてパッケージ版の予約受付を行っているほか、お得に『Nintendo Switch 2 Edition』へ移行できる「アップグレードパス」につきましても、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて予約受付中です。
・ゲーム紹介動画： https://youtu.be/qv8TDMsQvDQ
・Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス予約ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000074314
【追加される主な新機能】
・カメラプレイ
└プレイヤーご自身の姿をゲーム画面内に映し、フォームの確認ができる機能。
・おすそわけ通信対戦
└ 最大４人で一緒に楽しめる対戦モード。
・ブーストアップモード
└ BPMが最大200まで加速する、運動強度を高めたい方向けのモード。
・アドバンス判定モード
└アクションのタイミングと速度を詳細に判定する、中・上級者向けのやりこみ要素。
なお、『Nintendo Switch 2 Edition』でも今回配信開始した追加コンテンツ「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」の収録コンテンツはご使用いただけます。
今後も『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』及び『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、よりエクササイズを楽しく続けられる追加コンテンツを予定しています。
＜商品概要＞
【Nintendo Switch】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
対応機種： Nintendo Switch
価格： 各地域による
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
【Nintendo Switch 2】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードパス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以上
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
Fit Boxing 3公式サイト
https://fitboxing.net/3/
Fit Boxing 公式X
https://x.com/FitBoxingInfo
本コンテンツは、「メダロット」シリーズ最新作『メダロット カードロボトルRB』の発売を記念し、同シリーズの人気楽曲をエクササイズ向けにアレンジしたBGMなどを収録したものです。イマジニア株式会社を代表する人気シリーズ「メダロット」と「Fit Boxing」のコラボレーションとなります。
「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」は、「メダロット」シリーズ屈指の人気を誇る名曲を、原曲の熱さと疾走感はそのままに、エクササイズ向けにアレンジし収録しています。また、パック内にはコラボレーションデザインのTシャツ衣装も含まれており、ロボトルさながらの熱い気持ちで、日々のエクササイズをお楽しみいただけます。夏本番に向けたカラダ作りや、日頃の運動不足解消にぜひお役立てください。
【追加コンテンツ概要】
商品名称：『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック
収録曲数：５曲
魂の絆〜ROARING BONDS〜 / メダロット社
ロボトルファイト！/メダロット社
DO・OR・DIE /メダロット社
Strike Enemy /メダロット社
Burning Force（inspired by "I"）/メダロット社
収録Tシャツデザイン：３着
価格：1,100円（税込）
配信開始：2026年６月25日(木)
※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。
「メダロット」シリーズ新作タイトル『メダロット カードロボトルRB』本日発売
「メダロット」シリーズ最新作『メダロット カードロボトルRB』が、本日６月25日よりついに発売となります。
カードを駆使した戦略的なロボトルがいつでもどこでも楽しめる、シリーズの新たな魅力を詰め込んだ一作です。本日配信となった『Fit Boxing 3』の追加コンテンツ「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」と合わせ、メダロットの世界を心ゆくまでご堪能ください。
なお、『メダロット カードロボトルRB』は、通常版『カブトVer.』と『クワガタVer.』の2つのバージョンの他、両バージョンと豪華特典アイテムが一つになった限定セット『Deluxe Edition』を同時発売します。本商品に同梱されている、リアルでも対戦が楽しめる紙製のカードゲーム「メダロット・カードゲームRB カブトバージョン/クワガタバージョン」につきましては、単品販売の予定はございませんので、今だけの機会にぜひお手にとってみてください。
＜収録内容＞
・Deluxe BOX
└豪華パッケージ
・メダロット カードロボトルRB（カブトVer./クワガタVer.）
└本体ソフトのカブト/クワガタ両バージョンを収録
・メダロット カードロボトルRB コンプリートカードブック
└全カードを網羅した80ページのカード図鑑
・メダロット・カードゲームRB
カブトバージョン/クワガタバージョン
└対戦して遊べる２人用カードゲーム（※専用紙製プレイマット＆マーカー付属）
・メダロット カードロボトル サウンドコレクション
└30曲＋遠藤正明さん歌唱のボーナストラック１曲が入ったオリジナルCD
※画像はイメージです。
※数量には限りがございます。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※店頭在庫の有無につきましては、各店舗にてご確認ください。
＜商品概要＞
商 品 名： 『メダロット カードロボトルRB カブトVer.』
『メダロット カードロボトルRB クワガタVer.』
『メダロット カードロボトルRB Deluxe Edition』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： カードゲーム
希望小売価格： 通常版 各5,478円（税込） / Deluxe Edition 17,600円（税込)
発売日： 2026年6月25日
プレイ人数： １人
ローカル通信 /インターネット通信 ２人
※オンラインプレイの利用には、「Nintendo Switch Online」への加入が必要です（有料）。
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://medarotsha.jp/mcrrb
メダロットとは？
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するというゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。また、スマートフォン向けゲームアプリ『メダロットS』、『メダロットサバイバー』も好評配信中です。
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』予約受付中
７月16日（木）に発売を予定している『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、毎日のおうちエクササイズをさらに快適かつ深く楽しむための様々な新機能が追加されます。現在、全国のゲーム取扱店およびECサイトにてパッケージ版の予約受付を行っているほか、お得に『Nintendo Switch 2 Edition』へ移行できる「アップグレードパス」につきましても、ニンテンドーeショップおよびマイニンテンドーストアにて予約受付中です。
・ゲーム紹介動画： https://youtu.be/qv8TDMsQvDQ
・Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス予約ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000074314
【追加される主な新機能】
・カメラプレイ
└プレイヤーご自身の姿をゲーム画面内に映し、フォームの確認ができる機能。
・おすそわけ通信対戦
└ 最大４人で一緒に楽しめる対戦モード。
・ブーストアップモード
└ BPMが最大200まで加速する、運動強度を高めたい方向けのモード。
・アドバンス判定モード
└アクションのタイミングと速度を詳細に判定する、中・上級者向けのやりこみ要素。
なお、『Nintendo Switch 2 Edition』でも今回配信開始した追加コンテンツ「『メダロット グレイテスト・ヒッツ』パック」の収録コンテンツはご使用いただけます。
今後も『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』及び『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』では、よりエクササイズを楽しく続けられる追加コンテンツを予定しています。
＜商品概要＞
【Nintendo Switch】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
対応機種： Nintendo Switch
価格： 各地域による
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
【Nintendo Switch 2】
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードパス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以上
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
Fit Boxing 3公式サイト
https://fitboxing.net/3/
Fit Boxing 公式X
https://x.com/FitBoxingInfo