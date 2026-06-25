DUNLOPグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、ゴルフクラブ「ゼクシオ14（フォーティーン） レディス」の新色「ティールミント」を数量限定で、2026年7月25日から販売します。 ゴルフクラブに加え、同カラーでコーディネートできるゴルフボール（「ゼクシオ HYPER RD」）およびキャディバッグも同時に展開し、統一感のあるスタイルにより、より華やかなプレーシーンを演出します。 メーカー希望小売価格は、ドライバーが103,400円（税抜94,000円）、フェアウェイウッドが67,100円（税抜 61,000円）、ハイブリッドが52,800円（税抜48,000円）、アイアン５本セットが159,500円（税抜145,000円）、「ゼクシオ HYPER RD」（ティ―ルミント）ゴルフボールが7,590円（税抜6,900円）、キャディバッグGGC-X166WLが35,200円（税抜32,000円）です。 「ティールミント」は、2026年のトレンドカラーを取り入れた新色で、“Playful（プレイフル）”をデザインテーマに開発。女性らしい上品さに、遊び心とスポーティーさを掛け合わせたカラーリングです。爽やかで清潔感のある色調が、スタイリッシュでアクティブな女性ゴルファーの個性を引き立て、ゴルフをより楽しく、自分らしく彩ります。

「ゼクシオ 14 レディス（ティ―ルミント）」 商品ラインアップ

「ゼクシオ 14 レディス（ティールミント）」

「ゼクシオ HYPER RD」 ボールとキャディバッグ（GGC-X166WL） ※上記のボールは数量限定商品の為、メーカーオウンネームには対応できません。 ■商品の詳細については下記URLからご確認ください。

https://sports.dunlop.co.jp/golf/xxio/xxio2026/ladies/tealmint/

当社グループは2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。 DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。 ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。