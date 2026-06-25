8月6日14:00～16:00 福岡県で試食体験セミナー開催！（参加無料）
８月6日（木）福岡県北九州商工会議所９階大ホールにて試食体験セミナーが開催されます。
弊会代表 佐久間が 8/6（木）１４時～ 登壇します。
【専門家と料理人に学ぶ ベジタリアン・ヴィーガン・ムスリム対応の基本と集客の工夫】
■福岡県ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syokunotayousei2026.html
お申し込みこちら
→ チラシQRコード
https://jhba.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/93dcd5fba773a404a9883aeaff0e7987.pdf
→ 参加申込みフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck0tbOlFRbtP305YpoZ-NFJEs2kddGhw67_-DM0ZzBe2bbvg/viewform?pli=1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353466/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353466/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
弊会代表 佐久間が 8/6（木）１４時～ 登壇します。
【専門家と料理人に学ぶ ベジタリアン・ヴィーガン・ムスリム対応の基本と集客の工夫】
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