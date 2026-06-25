近年、イヤホンは単なる音楽再生機器ではなく、ファッションの一部として楽しむユーザーが増えています。イヤーカフやアクセサリー感覚で身につけられるデザイン性の高いイヤホンへの注目も高まっており、耳元のおしゃれを楽しむ新しいトレンドが生まれています。 本製品は、まるでミニチュアバッグのような充電ケースと、付け替え可能なジュエリーチャームを組み合わせた、これまでにないファッション性を追求した完全ワイヤレスイヤホンです。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302075-2/

バッグのような高級感あふれる充電ケース

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302075-2/

キルティング調デザインを採用したケースは、小さなショルダーバッグを思わせる上品な仕上がり。チェーンストラップ付きで、バッグチャームのような存在感を演出します。デスクに置いても、ポーチから取り出しても思わず目を引くデザインです。

周囲の音も聞こえる安心設計

耳穴を密閉しないオープンイヤー設計を採用。長時間装着しても蒸れにくく、圧迫感を抑えた快適な装着感を実現しました。周囲の音を自然に取り込みながら音楽を楽しめるため、通勤・通学、ショッピング、ウォーキングなど日常のさまざまなシーンで安心して使用できます。

気分で選べる2種類のジュエリーチャーム

イヤホン本体には取り外し可能な装飾チャームを採用。 その日のコーディネートや気分に合わせて選べる、 ■ スター（星）デザイン ■ フラワー（花）デザイン の2タイプをご用意しました。 イヤホンでありながら、まるでイヤリングやイヤーカフのように耳元を華やかに演出します。

お出かけも旅行も安心の最大30時間再生

イヤホン本体はフル充電で最大約6時間の連続再生に対応。さらにバッグ型充電ケースと併用することで、合計最大30時間の長時間再生が可能です。コンパクトなバッグ型ケースに収納しながら充電できるため、外出先でもスマートに持ち運べます。

ENCノイズキャンセリング搭載

通話時の周囲の雑音を低減するENCノイズキャンセリング機能を搭載。 カフェや駅など人の多い場所でも、クリアな音声通話をサポートします。 左右独立型設計により、片耳だけでも両耳でも使用可能。 動画視聴やオンライン会議、通勤時など様々なシーンに対応します。

こんな方におすすめ

・イヤホンもファッションの一部として楽しみたい方 ・アクセサリー感覚で使えるガジェットを探している方 ・プレゼントやギフト向けのイヤホンを探している方 ・人と被らない個性的なアイテムが好きな方

販売価格・キャンペーン情報

通常価格：3,080円（税込） 現在、楽天市場店では期間限定「20%OFFクーポン」を配布中。 商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302075-2/

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/