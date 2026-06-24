この夏は、もーーっとおトクにハウステンボスへ行こう！夏トク★エンジョイ！ハウステンボスきっぷ

九州旅客鉄道株式会社

往復のＪＲ券とハウステンボス「１ＤＡＹパスポート引換券」をセットにしたおトクなきっぷ「エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」を、夏期限定で更におトクに！「夏トク★エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」として発売します。この夏は、便利でおトクなＪＲで、ハウステンボスへおでかけください！

１ 発売期間及びご利用期間

・発売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月27日（日）

・ご利用期間：2026年8月1日（土）～2026年9月30日（水）

※９月27日（日）ご利用開始分までの発売

２ 設定区間、発売額等

※１…鹿児島本線・鳥栖・長崎本線・江北・佐世保線・早岐・大村線

※２…長崎本線・大村線

※３…通常（無割引）の乗車券・指定席特急券と、ハウステンボス１DAYパスポート（現地購入）の合算

※４…※３と「夏トク★エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」との差額

通常発売している「エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」の価格（福岡市内発・大人12,900円／

長崎発・大人10,020円など）と比較しても、さらにおトクにお買い求めいただけます。

３ きっぷの概要

・発駅からの往復ＪＲ券＋ハウステンボスの「１ＤＡＹパスポート引換券」がセットになったきっぷです。

・「ＪＲ九州インターネット列車予約」、または一部の駅（博多駅、香椎駅、千早駅、吉塚駅、笹原駅、南福岡駅、長崎駅）の指定席券売機でお買い求めいただけます。

※ご乗車日当日までお買い求めいただけます。

・「ＪＲ九州インターネット列車予約」でお求めの場合は、ＪＲ九州の駅の「みどりの窓口」または「指定席券売機（駅構内設置を除く）」にてお受け取りください。

・駅の「みどりの窓口」では発売いたしませんのでご注意ください。

・福岡市内発のきっぷは、きっぷのお受け取り後、ＪＲ九州の「みどりの窓口」または「指定席券売機（駅構内設置を除く）」で指定席をご予約いただけます。

※ＪＲ九州インターネット列車予約では、指定席のご予約はできません。

４ １ＤＡＹパスポート引換券について

・きっぷの有効期間内に１回限り有効です。

・ハウステンボスの窓口で「１ＤＡＹパスポート」への引換えが必要です。

・ハウステンボスの営業時間を事前にご確認のうえご来場ください。

※ハウステンボスホームページはコチラ

https://www.huistenbosch.co.jp/

５ その他

・現在発売している「エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」は、2026年8月1日（土）～9月27日（日）ご利用開始分[元川1] は発売いたしません。「夏トク★エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」をお買い求めください。

・「夏トク★エンジョイ！ハウステンボスきっぷ」発売期間中は、臨時列車も増発いたします。

※「特急ハウステンボス号 臨時列車を増発！」はコチラ

https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2026/06/18/20260617_The_Limited_Express_Huis_Ten_Bosch_will_add_extra_trains_2.pdf