スカウト型就活イベント『デアイバ』を運営する株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区、代表取締役：志村友樹）は、株式会社給与アップ研究所（代表取締役：高橋恭介）との共催による無料オンラインセミナーを **2026年7月1日(水)** に開催いたします。 近年、新卒採用市場は大きな変化を迎えています。企業が学生を選ぶ時代から、学生が企業を選ぶ時代へと移行し、さらに生成AIの普及によって学生の情報収集や企業選びの基準も大きく変わりつつあります。 そのような環境の中で、企業に求められるのは「どう採用するか」ではなく、「なぜ自社が選ばれるのか」を明確にすることです。 本セミナーでは、累計8万人以上の学生データを保有するDEiBA Companyと、4,000社以上の人事評価制度改革を支援してきた給与アップ研究所が、採用から定着までを見据えた組織づくりについて解説します。 URL：https://deiba.jp/corporate/

**■ こんな方におすすめ** ・学生エントリー数が年々減少している ・内定辞退率を改善したい ・若手社員の早期離職を防ぎたい ・採用競争で他社との差別化ができていない ・AI時代の学生の価値観を知りたい ・採用だけでなく定着まで見据えた組織づくりを進めたい **■ 開催概要** • 日時： 2026年7月1日(水)12:00～13:00 • 開催形式： Zoomウェビナー（オンライン開催） • 登壇者： 高橋 恭介（株式会社給与アップ研究所 代表取締役社長） 志村 友樹（株式会社DEiBA Company 代表取締役） **▼お申し込み・詳細はこちら** https://deiba.jp/c/company_seminars/pre?seminar_schedule_id=155

■ グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

＜特徴＞ ・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化 ・その場でインターン・選考オファーが可能 ・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■ 28卒向け『デアイバ』開催日程

6月27日(土)福岡 50名想定 6月28日(日)大阪 60名想定 7月5日 (日)東京 70名想定 7月11日(土)東京 70名想定 7月18日(土)東京 70名想定 7月19日(日)名古屋 50名想定 7月26日(日)大阪 60名想定 詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、 お気軽にご相談くださいませ。 ■ 資料請求・お問い合わせフォーム https://deiba.jp/corporate/inquiry/ ■ 直接メールでのお問い合わせ（担当：福田） miyu_fukuda@deiba.jp

■ 会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company 所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 代表者：代表取締役 志村友樹 TEL：03-3221-5235 Mail：deiba-client@deiba.jp 公式HP：https://deiba.jp/corporate/ 担当：DEiBA Company 広報 福田