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神戸コロッケ、JR東日本の駅催事「コレもう食べた？」に初出店
6月23日（火）より大森・高円寺・五反田に順次登場 人気メニューを品ぞろえ
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、2026年6月23日（火）より、JR東日本の3駅にて「コレもう食べた？」への催事出店を行います。「コレもう食べた？」への出店は初となります。
神戸コロッケは「安心・安全で本当においしいコロッケを食卓に届けたい」という想いから、1989年に神戸・元町で誕生しました。ブランド創設以来、デパ地下・駅ビルなどの店舗にて多くのお客様にご支持いただいていますが、まだご存じない方にも神戸コロッケを知っていただきたい、駅を利用されるお客様との新たな出会いの場を作りたい！そんな想いから、本催事出店を行います。
6月23日（火）の大森駅を皮切りに3駅へ順次出店。定番の人気メニューを中心に、日常使いのできる商品や、ちょっとした手土産としてご利用いただける商品をご用意します。通勤やお出かけの合間に、ぜひお立ち寄りください。
■催事出店スケジュール ※やむを得ず、スケジュールが変更となる場合がございます。
・2026年6月23日（火）〜7月6日（月）
コレもう食べた？大森(JR大森駅中央改札外コンコース)
・2026年7月22日（水）〜8月4日（火）
コレもう食べた？高円寺(JR高円寺駅改札外)
・2026年8月18日（火）〜8月31日（月）
コレもう食べた？五反田(JR五反田駅改札外正面)
■販売商品の一例
※価格は税込（1個）を表記／画像はイメージです。※店舗・時期により商品は異なります。
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kobecroquette/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、2026年6月23日（火）より、JR東日本の3駅にて「コレもう食べた？」への催事出店を行います。「コレもう食べた？」への出店は初となります。
コレもう食べた？大森
神戸コロッケは「安心・安全で本当においしいコロッケを食卓に届けたい」という想いから、1989年に神戸・元町で誕生しました。ブランド創設以来、デパ地下・駅ビルなどの店舗にて多くのお客様にご支持いただいていますが、まだご存じない方にも神戸コロッケを知っていただきたい、駅を利用されるお客様との新たな出会いの場を作りたい！そんな想いから、本催事出店を行います。
■催事出店スケジュール ※やむを得ず、スケジュールが変更となる場合がございます。
・2026年6月23日（火）〜7月6日（月）
コレもう食べた？大森(JR大森駅中央改札外コンコース)
・2026年7月22日（水）〜8月4日（火）
コレもう食べた？高円寺(JR高円寺駅改札外)
・2026年8月18日（火）〜8月31日（月）
コレもう食べた？五反田(JR五反田駅改札外正面)
■販売商品の一例
※価格は税込（1個）を表記／画像はイメージです。※店舗・時期により商品は異なります。
じゃが牛（ぎゅう）コロッケ ￥198
北海道産とうもろこしのクリームコロッケ ￥248
でら旨 味噌カツ串 ￥280
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kobecroquette/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/